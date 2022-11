Pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde 2022, l’Argentine est déjà dos au mur. Après s’être inclinée face à l’Arabie Saoudite (2-1), l’Albiceleste n’avair pas le choix de s’imposer face au Mexique si elle souhaiter rester en vie dans ce Mondial au Qatar. Un match où Lionel Messi a débloqué la situation.

L’Argentine jouait son destin dans cette Coupe du Monde 2022 ce samedi soir face au Mexique au Lusail Iconic Stadium de Lusail. L’Albiceleste a trouvé la solution ce soir et se met sur de bons rails pour la suite de la compétition. Après un match complexe où les deux équipes ont été en manque d’inspiration, Lionel Messi a ouvert le score d’un but à l’extérieur de la surface plein axe (64e). Il égale le nombre de buts inscrits par Diego Maradona en Coupe du monde (8 buts) et permet à l’Argentine de rêver d’une qualification en huitièmes de finale de cette compétition. En toute fin de rencontre, l’espoir Enzo Fernandez a fait le break avec une superbe enroulée du droit suite à une passe de Lionel Messi (87e).

L’Argentine devra s’imposer contre la Pologne mercredi prochain (20h, beIN Sports) si elle veut terminer en première position du groupe C.

Les compositions pour Argentine / Mexique