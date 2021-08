Messi ne prolonge pas au Barça, le PSG comme possible destination (MD / RMC)

C’est l’annonce choc de ce jeudi soir. Alors que les discussions semblaient en faveur d’une prolongation de contrat au FC Barcelone, la formation catalane a officiellement communiqué sur la fin d’aventure de Lionel Messi avec son club formateur. Les Azulgrana ont notamment mis en avant des “obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga)” pour expliquer cette non-prolongation de contrat. L’international argentin de 34 ans est sur le marché et libre de tout contrat depuis le 30 juin.

Et quelques minutes après cette nouvelle, Mundo Deportivo a évoqué une possible destination pour la Pulga. Annoncé au PSG il y a quelques mois, la rumeur envoyant l’Argentin de 34 ans au PSG va reprendre de l’ampleur dans les prochaines heures / semaines. Et selon le quotidien catalan, Les Rouge & Bleu “ont réagi avec optimisme et ont repris l’initiative de prendre en charge la signature de l’Argentin. Habiller Messi aux couleurs du PSG est un désir du club français depuis longtemps (…) La vérité est que le PSG n’a jamais définitivement fermé l’option Messi.” MD précise que l’argent ne serait pas un obstacle et que le plus important serait de convaincre le sextuple Ballon d’Or sur le projet parisien. Pour rappel, Lionel Messi s’était affiché il y a quelques jours en compagnie de plusieurs joueurs parisiens : Neymar Jr, Leandro Paredes, Ángel Di María et Marco Verratti.

De son côté, le journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – précise qu’une “arrivée à Paris est possible si Lionel Messi fait le choix de venir. En tout cas, le PSG fait partie des prétendants.” Le média sportif rapporte tout de même que la proposition parisienne n’est pas encore valable. “Le PSG doit étudier ses possibilités économiques. Au club, certains assurent que financièrement, Paris n’arrivera pas à faire venir l’Argentin. Mais ils essayent de trouver une solution.”

Le communiqué du FC Barcelone

Même s’ils avaient trouvé un accord, le FC Barcelone et Leo Messi n’ont pas pu signer le nouveau contrat en ce jour et il ne pourra pas être formalisé en raison d’obstacles économiques et structurels (normative de la Liga). Face à cette situation, Leo Messi ne sera plus lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément le fait de ne pas pouvoir répondre aux désirs du joueur et du Club. Le Barça souhaite remercier chaleureusement le joueur pour tout ce qu’il a apporté à l’institution et lui désire le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle.