Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi avec un déplacement important en Allemagne sur la pelouse du RB Leipzig. En cas de succès, les Parisiens seraient quasi-assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition mais il devra faire sans Leo Messi.

En effet selon les informations de RMC SPORT, La Pulga sera bel et bien absent de cette rencontre de C1 suite à sa sortie prématurée contre le LOSC ce vendredi (2-1). La décision aurait été prise « ce mardi matin par le staff médical du club. L’international argentin souffrirait encore d’une gêne musculaire et d’un petit souci à un genou. » On nous apprend que le numéro 30 Rouge & Bleu a effectué hier une séance individuelle en plus de recevoir des soins.

Le groupe parisien devrait être officiel dans les prochaines minutes.