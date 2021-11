Avec le probable départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat en juin 2022, le PSG devra étudier certaines pistes afin de renforcer son effectif. Et depuis quelques jours, le nom de Karim Adeyemi est associé aux Rouge & Bleu, comme évoqué par Sky Sport Allemagne le 26 octobre dernier. Et toujours selon la même source, le PSG serait bien placé dans ce dossier.

À la lutte avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, le PSG semblait partir avec quelques longueurs de retard dans cette piste. Mais selon les dernières informations de Sky Sport Allemagne, le club de la capitale serait actuellement en pôle position, avec le BVB, pour s’attacher les services du joueur de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec le RB Salzbourg. Alors que le conseiller du joueur, Thomas Solomon, et son père, Abbey Adeyemi, ont pris part à un rendez-vous avec le FC Bayern, le club bavarois ne semble plus en course pour s’attacher les services de l’international allemand (3 sélections, 1 but). Toujours selon la même source, l’entourage du joueur devrait rencontrer prochainement les dirigeants du PSG pour discuter de l’attaquant de 19 ans. D’après le journaliste Max Bielefeld, le club de la capitale considère l’Allemand comme un « joueur très intéressant. »

Concernant le prix du transfert, les dirigeants du RB Salzbourg attendraient au moins 40M€. De son côté, Karim Adeyemi vit une saison 2021-2022 idyllique. Auteur de 14 buts et 2 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues (dont 3 réalisations en phase de groupes de Ligue des champions), l’attaquant de 19 ans a connu ses premières sélections avec l’Allemagne depuis cet été avec un but au compteur.

Temps de jeu 2021-2022 de Karim Adeyemi*

Bundesliga (championnat Autriche) : 12 matches disputés (864 minutes) – 10 buts et 1 passe décisive

: 12 matches disputés (864 minutes) – 10 buts et 1 passe décisive Ligue des champions (phase de groupes) : 3 matches disputés (242 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive

: 3 matches disputés (242 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive Ligue des champions (qualifications) : 2 matches disputés (153 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés (153 minutes) – 1 but ÖFB Cup : 3 matches disputés (161 minutes)

*Source : Transfermarkt