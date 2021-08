Messi plus proche que jamais du PSG (L’Équipe)

Ce sont 24 heures un peu folle que vit le monde du football. Alors que le FC Barcelone a annoncé qu’il ne prolongerait pas Lionel Messi, les informations fusent et annoncent même un accord très proche entre le joueur et le PSG. Sur son site internet, le quotidien L’Équipe revient sur les dernières tendances autour de cette arrivée qui “n’a jamais paru aussi plausible depuis quelques heures.”

Le média rapporte que “le Paris Saint-Germain sait qu’une telle opportunité ne se représentera sans doute pas et que certaines doivent être saisies au bon moment, quoi qu’il en coûte” et que “si prolonger le contrat de Kylian Mbappé demeure la priorité du PSG, recruter Messi en est désormais une autre.” Le journal sportif révèle que “l’assouplissement provisoire du fair-play financier rend l’affaire désormais très probable, à la condition de trouver le montage financier” et les dirigeants voient les choses en très grand… ils veulent tout ! À savoir “le beurre, l’argent du beurre, Neymar, Mbappé et Messi dans le panier, sans s’exposer au courroux de l’Europe du football et de son instance.” Bien que la Pulga ” diffuse l’idée qu’il est très triste de devoir quitter le Barça dans de telles conditions, sa peine serait largement atténuée par le contrat que lui prépare le PSG : trois années (dont sans doute une en option) assorties d’un salaire net annuel de 40 M€ (celui de Neymar est de 35 M€).” Une réunion entre les représentants du joueur et les Parisiens serait prévue pour ce dimanche.

Concernant l’aspect économique, le club de la capitale a pour objectif d’être “inventif et persuasif.” En outre, “un joueur de la renommée de Messi générera inévitablement des revenus supplémentaires. Il sera également susceptible d’attirer de nouveaux partenaires économiques, de répandre un peu plus encore la marque PSG dans le monde, de vendre plus de maillots.” Pour les Rouge & Bleu, “ce serait une nouvelle épreuve de force remportée face au Barça !”