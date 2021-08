Messi sur le point de signer au PSG (Desfarges)

C’est le tremblement de terre qui a secoué toute la planète football ce jeudi soir : Lionel Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone. L’Argentin est donc libre de s’engager où il veut. Et à croire les derniers échos dans les différents médias, son point de chute préférentiel se nomme apparemment le PSG.

Ce vendredi, toutes les sources concordent : le seul prétendant crédible pour accueillir Lionel Messi ne peut être que le Paris Saint-Germain. Une éventualité que le journaliste Saber Desfarges place comme quasi-certitude ce vendredi soir via son compte Twitter. Ainsi, selon ses dires, Lionel Messi serait sur le point de s’engager avec le PSG. La Pulga aurait pris sa décision, et il voudrait rallier le club de la capitale. En ce sens, un accord serait sur le point d’être trouvé entre les différentes parties. Voici une nouvelle bombe dans ce dossier. Un dossier qui avance à vitesse grand V et qui n’a pas fini de faire parler.