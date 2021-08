Messi au PSG, cette éventualité, qui paraissait plus qu’utopique lors des précédents mercato, s’est muée en hypothèse plus que probable depuis ce jeudi soir et l’annonce de la non prolongation de la Pulga au FC Barcelone. Ce soir, Saber Desfarges a même annoncé que L’Argentin était à un pas du club parisien.

De son côté, Le Parisien fait, à son tour, un point sur ce dossier. Lionel Messi aurait bien choisi le club de la capitale et ce, car les Rouge et Bleu sont les seuls à lui proposer un tel projet sportif et financier. Ajoutez à cela le confort pour lui et sa famille de vivre au sein de la ville lumière, une ville que lui et sa femme apprécient tout particulièrement, et vous comprendrez pourquoi le PSG est aujourd’hui la priorité de la Pulga. Paris coche toutes les cases de la dernière grosse opportunité européenne pour le désormais ex Barcelonais. Le Parisien précise que c’est le père de Messi, Jorge Messi, qui a directement contacté le Paris Saint-Germain via son président. Ainsi, Jorge Messi négocierait en ligne directe avec Nasser Al-Khelaïfi et, en interne, la confiance serait de mise quant à la finalisation d’un tel deal.

Le média régional explique en outre que la priorité reste cependant la prolongation de Kylian Mbappé. Toujours selon cette source, les deux dossiers ne seraient pas liés. Ainsi, que ce soit pour une prolongation ou pour un départ, l’hypothétique arrivée de Lionel Messi n’aurait pas de conséquence directe. Le Parisien indique notamment que la volonté du numéro 7 francilien reste LA compétitivité de l’équipe et cela passe par un onze équilibré à ses yeux.