Avec la recrudescence des cas de Covid19 à travers la France et le monde, le nombre de joueurs testés positifs croit de jour en jour. Le PSG ne déroge pas à ce constat avec l’annonce par le club de pas moins de quatre éléments testés positifs ce jour, dont Lionel Messi.

Et le journaliste argentin pour Tyc Sport, Gaston Edul, vient tout juste de nous partager quelques informations concernant la Pulga : ainsi, le test qui s’est révélé positif date déjà de plusieurs jours, même si le PSG a annoncé la nouvelle ce dimanche. En outre, cette même source nous indique que Lionel Messi se sent parfaitement bien et devrait être de retour sur Paris très prochainement. Pas d’inquiétude donc pour le numéro 30 rouge et bleu.