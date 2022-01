Ce lundi, coup d’envoi à partir de 21h10 (Eurosport 2 et France 3), le PSG retrouve la compétition après la trêve hivernale avec un déplacement sur la pelouse de Vannes. Un 16e de finale qui devrait permettre à plusieurs jeunes éléments de pointer le bout de leur nez avec les professionnels.

Comme pour le tour précédent face à l’Entente Feignies-Aulnoy, Mauricio Pochettino a fait appel à de jeunes pousses parisiennes afin de compléter son groupe ce dimanche. Ainsi, à la veille de cette rencontre de Coupe de France, Xavi Simons, Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Sekou Yansané étaient tous présents sur le terrain d’entraînement. Il y a fort à parier que tous les cinq feront le voyage à Vannes ce lundi. À noter également la présence de Layvin Kurzawa et de Julian Draxler. De leur côté, comme attendu, les Sud-Américains n’ont pas pris part à la séance. Ces derniers ont plutôt travaillé en salle, tout comme les gardiens de but. Pour sa part, étant forfait pour le match de demain, Sergio Ramos n’était pas présent ce jour.