Metz / PSG : annoncez votre pronostic

Ce samedi à 17h (Canal Plus), le PSG et le FC Metz s’affrontent à Saint-Symphorien à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Tout autre résultat qu’une défaite permettrait au club de la capitale d’occuper provisoirement la tête du championnat, en attendant les résultats des matches Angers / Monaco et OL / LOSC. Pour cette rencontre face à l’équipe de Frédéric Antonetti, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, pourra compter sur les retours de Keylor Navas, Abdou Diallo et Marco Verratti. Cette saison à l’extérieur, les Parisiens sont performants avec une belle série de victoire à l’extérieur toutes compétitions confondues (9 victoires d’affilée). Alors comment sentez-vous ce match entre le FC Metz et le PSG ? Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi dernier en quarts de finale Coupe de France, le PSG s’est imposé largement face à l’Angers SCO (5-0) au Parc des Princes grâce à un triplé de Mauro Icardi, une réalisation de Neymar et un but contre son camp de Vincent Manceau. Un résultat annoncé ici par Matuidi Charo, Cavanevendange, Tchupico et Milosh The Serbian One. Félicitations !