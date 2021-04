Yade (Metz) : “Une équipe qui peut poser des problèmes aux grosses formations de L1”

Quel sera le visage affiché par le PSG face au FC Metz ? Les Parisiens assureront-t-ils la victoire dès la première mi-temps comme lors de la victoire face à Strasbourg (4-1) ou offriront-ils un suspense fou comme face à l’ASSE (3-2) ? Cet après-midi (17h sur Canal Plus), les Rouge et Bleu feront face à une équipe messine solide défensivement, malgré un manque de résultats ces dernières semaines (2 nuls et 4 défaites). Pour l’attaquant messin, Papa Ndiaga Yade (3 buts et 4 passes décisives), son équipe peut poser problème au PSG, comme il l’a exprimé dans un entretien accordé à la Gazette de Saint-Symph’.

“Je sais qu’on a une équipe qui peut poser des problèmes aux grosses formations de Ligue 1. Bien sûr, le PSG est une équipe qui fait rêver, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou Neymar. Cela me fait plaisir de jouer contre ces joueurs ! Mais cette saison, on a réussi à prendre les trois points à Lyon. Pourquoi ne pas espérer un bon résultat face au PSG à domicile ?“, a exposé Papa Ndiaga Yade, avant de revenir sur les ambitions de son club en cette fin de saison 2020-2021 “Oui, l’équipe réalise une bonne saison (9e de L1) ! On sait qu’en obtenant de bons résultats, on pourrait même terminer plus haut. Pour cela, il faudra continuer de travailler et rester concentré jusqu’à la dernière journée de championnat.”