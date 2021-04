Victoires à l’extérieur, Di María : les chiffres avant Metz / PSG

Cet après-midi (17h sur Canal Plus) face au FC Metz, le PSG aura une belle occasion d’occuper provisoirement la tête du championnat en attendant les résultats des confrontations Angers / Monaco (dimanche 17h) et OL / LOSC (dimanche 21h). Un match nul permettrait au club de la capitale de prendre la 1ère place de Ligue 1 (grâce à une meilleure différence de buts que les Lillois) et une victoire assurerait en plus de conserver une place sur le podium à l’issue de cette 34e journée. Et à quelques heures de cette rencontre à Saint-Symphorien, le club de la capitale a dévoilé certaines statistiques – via son site internet – autour de cette affiche entre le FC Metz et le PSG.

Les deux formations vont se rencontrer pour la 79e fois en rencontre officielle. Les Parisiens possèdent un bilan largement à leur avantage : 45 victoires, 15 matches nuls et 18 défaites. Avec 45 défaites face au club de la capitale, le FC Metz est le quatrième club le plus vaincu par le PSG “derrière Saint-Etienne (49 défaites), Nantes (48), à égalité avec Marseille et Sochaux (45).” Depuis un match nul face aux Messins en 2007 (0-0), le PSG reste sur une série de 10 victoires d’affilée en match officiel. Cette saison, les Parisiens se montrent performants à l’extérieur. Toutes compétitions confondues, le club de la capitale reste sur neuf victoires consécutives : Marseille (2-0, L1), à Caen (1-0, Coupe de France), à Barcelone (4-1, Ligue des champions), à Dijon (4-0, L1), à Bordeaux (1-0, L1), à Brest (3-0, Coupe de France), à Lyon (4-2, L1), face au Bayern Munich (3-2, Ligue des champions) et à Strasbourg (4-1, L1).

Concernant les statistiques individuelles, Ángel Di María (102) pourrait égaler voire dépasser le record de passes décisives de l’histoire du PSG détenu par Safet Susic (103). Annoncé titulaire, Kylian Mbappé est dans une forme XXL ces dernières semaines. En effet, le champion du monde 2018 a marqué 12 buts lors des 10 derniers matches joués sous les couleurs Rouge et Bleu.