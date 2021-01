Le 7 décembre dernier, le PSG s’imposait sur la pelouse de la Mosson face à Montpellier (1-3). Un mois et demi seulement après le match aller, les deux équipes se retrouvent déjà pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 demain soir au Parc des Princes (21 heures, Téléfoot). À la veille de cette rencontre, Michel Der Zakarian – le coach montpelliérain – s’est présenté devant la presse. Et il assure que son équipe se déplace à Paris pour essayer de ramener quelque chose.

“On y va pour faire un bon match en essayant d’être bien organisé, de bien utilisé le ballon. Si on veut faire un bon match, exister et leur poser des problèmes, il faudra bien sûr bien défendre et bien utiliser le ballon. […] Au match aller, il nous avait posé des problèmes malgré une équipe amoindrie. Il avait un milieu de terrain qui avait bien fonctionné et bien joué. Il nous avait posé des problèmes mais nous aussi on leur en avait posé. Il va falloir être très très discipliné et être en capacité de leur faire mal quand on n’en aura l’occasion. Ils ont des joueurs de grands talents qui peuvent faire la différence à tout moment. […] À la moindre erreur ils peuvent te punir. À nous d’être solide et de rester concentré tout le match.”