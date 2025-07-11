Attaque, Hakimi, finale… Les chiffres après PSG / Real

Mercredi, le PSG s’est largement imposé contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Retour en chiffres sur ce beau succès parisien.

En demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG a surclassé le Real Madrid (4-0). Le club de la capitale a infligé au Real Madrid une défaite par quatre buts d’écart en compétition internationale pour la deuxième fois lors des 15 dernières années. Les Rouge & Bleu sont devenus le premier club non-espagnol de l’histoire à avoir déjà battu le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et donc le Real Madrid par au moins quatre buts d’écart, indique le PSG sur son site internet. Passeur décisif sur le troisième but parisien, Achraf Hakimi est devenu le quatrième joueur parisien à compter au moins 25 implications sur un but depuis le début de la saison (11 buts, 14 passes décisives), après Ousmane Dembélé (49), Bradley Barcola (41) et Désiré Doué (30). Il a ensuite été rejoint par son coéquipier Gonçalo Ramos, auteur quant à lui du quatrième et dernier but des Rouge et Bleu. L’avant-centre portugais cumule désormais 19 buts et six passes décisives cette saison avec Paris. Ce qui fait du club de la capitale la première équipe du top 5 européen à compter autant de joueurs impliqués sur 25 buts ou plus cette saison.

Sixième finale en compétition internationale majeure

Avec ce succès contre le Real Madrid, le PSG s’est qualifié pour la sixième finale en compétition internationale majeure de son histoire, un record pour un club français, après celles en Coupe des Coupes (2), en Champions League (2) et en Supercoupe d’Europe (1). Le PSG conclut en expliquant que le club de la capitale a marqué lors de cinq de ses six matches en Coupe du monde des clubs. Seul… Chelsea, son adversaire en finale, fait mieux avec un six sur six.