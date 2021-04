Parvenir à conserver ses meilleurs jeunes et les faire grandir, c’est toujours un défi pour le PSG. Le milieu de terrain Edouard Michut (18 ans), sous contrat jusqu’en 2023, fait partie des paris sur l’avenir. C’est pourquoi d’ores et déjà le club de la capitale propose une prolongation de contrat à son numéro 38. C’est ce que rapporte le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi via Twitter : deux années de plus sont proposées par le PSG à Edouard Michut. Et donc une revalorisation.