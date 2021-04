Sanfourche : “J’ai trouvé une maturité chez Mbappé”

Le PSG a éliminé le Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des Champions (2-3/0-1). Plusieurs joueurs ont rendu cette qualification possible, comme Keylor Navas, Neymar ou Kylian Mbappé. C’est surtout un collectif qui a permis au PSG de poursuivre son rêve Européen. Dans l’Equipe du Soir, on a voulu savoir qui était l’homme de la qualification. Quatre noms proposés, Gueye, Navas, Neymar ou Mbappé. Philippe Sanfourche penche pour le numéro 7 parisien.

“Mbappé, il a les stats et c’est important pour passer. Il y a les deux buts à l’aller et il y a ce que l’on peut quasiment appeler des passes décisives qui ne sont pas converties au retour. Ce qu’il fait pour Neymar c’est formidable. Je trouve que sur ces deux matches, il joue en neuf et il le fait extrêmement bien. Il fait les efforts défensifs. Globalement, j’ai trouvé une maturité, une façon sur 90 minutes d’avoir une attitude, une intelligence dans le placement, dans les appels. Il a encore franchi un palier dans ces deux matches.“

Malgré un bon match mardi soir, Mbappé n’est pas nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine de l’UEFA au contraire de son coéquipier Neymar. Pour voter pour lui, ça se passe ici.