Avant d’accueillir le Paris Saint-Germain pour la deuxième manche de la phase de groupe de Ligue des Champions, Mike Maignan a accompagné son entraîneur en conférence de presse.

L’AC Milan peut remporter les 3 points ?

« Bien sûr, l’année dernière nous avons atteint les demi-finales, cette année nous avons commencé doucement, nous voulons avancer avec les 3 suivants. C’est vrai que le PSG est très fort, mais nous sommes forts aussi. Il faut mettre sur le terrain ce qu’on a essayé et nos qualités. Ce sera un match difficile pour nous et pour eux, et cette fois nous sommes à la maison. Ce que je vois sur le terrain, je le dis à l’entraîneur et à mes coéquipiers. Pour moi, nous devons retrouver notre confiance et notre détermination, ainsi que ce que nous savons faire. Si nous le faisons nous pouvons bien faire. »

Une pression particulière pour les gardiens ?

« Il n’y a pas de place pour les émotions, nous devons tout donner. Nous savons ce que nous devons faire et que nous devons jouer comme Milan. Il n’y a pas d’émotions, nous devons jouer notre football Donnarumma ? Il y a des supporters très chaleureux ici, donc l’accueil est difficile. Sur le terrain, c’est un excellent gardien, il a bien commencé cette saison, c’est un gardien de haut niveau et il le prouve à chaque match. Moi le nouvel Ibra ? Non, je suis Mike et Ibra est Ibra, nous avons des personnalités différentes. Je fais ce que je sais faire, je ne veux pas jouer là où je ne sais pas comment. »

Tout donner face à l’instoppable Kylian Mbappé

« Kylian est vraiment un joueur de haut niveau, il est difficile à lire, il a souvent bien joué. Des problèmes avec les tirs au premier poteau ? Quand le deuxième poteau est ouvert il faut comprendre quoi faire, on ne peut pas anticipez ces actions, elles sont toujours très rapides. Pour vous ça s’est terminé 1-1, mais on a perdu 3-0. Le match se joue à 11, moi je travaille pour faire bons arrêts. Je dois faire de mon mieux et arrêter contre n’importe qui, que ce soit Mbappé ou quelqu’un d’autre. »

Son futur à Milan et ses ambitions personnelles

« J’aime beaucoup Milan. Nous n’avons pas encore commencé à parler de renouvellement car pour moi et pour le club, ce n’est pas encore le bon moment. Est-ce que je veux gagner le Prix Yashin et le Ballon d’Or ? Quand tu as des objectifs et de la force mentale et que tu t’entraînes tous les jours pour tout gagner, bien sûr un jour tu pourras gagner le Trophée Yashin ou le Ballon d’Or. Évidemment que c’est dans ma tête, j’ai pour objectif de remporter tous les prix. »