Néo Parisien depuis cet été, Milan Skriniar va partir pour une troisième trêve internationale. Le défenseur a ainsi été convoqué par le sélectionneur slovaque.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée libre de tout contrat en provenance de l’Inter, Milan Skriniar réalise un début de saison plutôt satisfaisant. Même si, oui, plusieurs points le concernant restent en suspens. Le joueur, auteur de son premier but en Rouge et Bleu lors de la défaite des siens du côté du Milan ce mardi soir, a encore du temps pour se faire sa place définitive. En attendant, une troisième trêve internationale se présente en ce mois de novembre. La Slovaquie disputera, à cette occasion, deux rencontres en marge des qualifications au prochain Euro. Des oppositions contre l’Islande et la Bosnie Herzégovine auxquelles Milan Skriniar prendra part puisqu’il a, sans surprise, été convoqué par son sélectionneur, Francesco Calzona.

À voir aussi : le PSG a fixé ses priorités pour cet hiver