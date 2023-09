A l’occasion de la trêve internationale, des joueurs du PSG s’affronteront ce vendredi 8 septembre. En effet, le Slovaquie – Portugal verra Milan Skriniar s’opposer à Gonçalo Ramos, Vitinha et Danilo Pereira. Le Slovaque était en conférence de presse d’avant-match.

Dans la course à la qualification pour l’Euro 2024, le groupe J nous offre un Slovaquie – Portugal ce vendredi 8 septembre (20h45 sur La Chaîne L’Equipe). L’occasion pour Milan Skriniar d’affronter ses coéquipiers portugais sous les couleurs du PSG que sont Gonçalo Ramos, Vitinha et Danilo Pereira. En conférence de presse d’avant-match, le défenseur central parisien est revenu sur ce paramètre : « Avant de partir, nous nous sommes souhaité bonne chance [rire]. Vitinha m’a dit d’écrire qu’il marquerait. J’espère donc que ça ne marchera pas pour lui [rire]« . Face aux parterre de journalistes face à lui, Milan Skriniar a également été interrogé sur le mercato du Paris Saint-Germain, notamment les importants départs de Lionel Messi et Neymar : « Quand j’ai signé le contrat avec Paris, j’avais des informations selon lesquelles Messi ne resterait probablement pas. Neymar s’est entraîné avec nous au début, mais ensuite il a décidé de partir. C’est ça le foot […] Bien sûr, qui ne voudrait pas jouer avec des footballeurs comme Messi ou Neymar ?! Néanmoins, je pense que le club a réalisé de très bons transferts et équilibré ses départs car la qualité est arrivée. Je pense que cela fonctionnera pour nous« .

Arrivé au PSG au cours de cet été 2023, Milan Skriniar s’est également confié sur ses ambitions personnelle : « Je ne suis pas venu à Paris en pensant que maintenant j’y suis et que c’est fini pour moi. Je veux juste jouer, prouver aux fans, à l’entraîneur et aux coéquipiers que j’ai quelque chose à donner au club. C’est vrai que Paris change« . Concernant ces changements qu’il évoque, l’ancien de l’Inter Milan a poursuivi : « La qualité, la jeunesse, la férocité sont arrivées. Nous avons un entraîneur fantastique, tout le monde s’identifie à son football. C’est génial. Je crois qu’une équipe est en train de se constituer pour que nous puissions réussir« . Des ambitions liées à des objectifs, notamment celui de la victoire finale en Ligue des Champions : « Bien sûr, remporter la Ligue des Champions n’est pas facile, mais Paris le souhaite depuis longtemps. C’est l’un des objectifs et nous devons nous préparer de manière à essayer de l’atteindre« . Pour atteindre cet objectif, il faudra dans un premier temps tirer son épingle du jeu dans ce groupe F des phases de poules, qualifié par beaucoup de « groupe de la mort » avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle : « C’est un groupe très difficile et en même temps probablement le plus équilibré. De beaux matchs nous attendent et personnellement, je les attends avec impatience« , a déclaré Milan Skriniar, dans cette conférence de presse d’avant match.