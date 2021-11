Un temps sondé par le club de la capitale, Arkadisuz Milik officie finalement depuis presque un an, du côté de Marseille. Le joueur prêté par Naples jusqu’en juillet 2022 a ainsi eu l’occasion de se frotter aux Rouge et Bleu notamment lors du dernier OM-PSG en date s’étant soldé par un 0-0 décevant. Interrogé par le média Polonais Przeglad Sportowy, le numéro 19 Olympien s’est malgré la rivalité entretenue par les 2 clubs, montré particulièrement impressionné par l’effectif Parisien. À 13 points du leader francilien, Milik indique via ces propos relayés par Foot Mercato, qu’il voit d’ores et déjà Paris s’imposer en Ligue 1.

« Le PSG, c’est un peu les Galactiques de notre temps. Il est difficile de trouver une équipe similaire ces dernières années qui soit aussi complète. Les joueurs assis sur le banc seraient les stars dans la plupart des équipes. La question est de savoir comment cela va évoluer et s’ils formeront un collectif qui leur permettra de gagner ce qu’ils veulent. Je pense qu’ils vont gagner le championnat de France, mais il est trop tôt pour dire qu’ils vont gagner la Ligue des Champions«