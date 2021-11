Alors qu’Achraf Hakimi enchaîne les rencontres dans son couloir droit, le côté gauche de la défense du PSG a connu une alternance depuis le début de la saison. En effet, ce poste est partagé entre Abdou Diallo (753 minutes) et Nuno Mendes (691 minutes). De son côté, Layvin Kurzawa est porté disparu depuis son entrée en jeu lors du Trophée des Champions (9 minutes de jeu). Mais depuis quelques semaines, Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de Juan Bernat.

Après plus d’un an sans compétition en raison d’une rupture des ligaments croisés, l’Espagnol de 28 ans a retrouvé les terrains le 15 octobre dernier face à Angers (2-1) sous les applaudissements du Parc des Princes. Depuis, le latéral gauche retrouve des bonnes sensations et a affiché un bon niveau lors de la victoire face aux Girondins de Bordeaux (3-2) juste avant la trêve internationale. Au niveau de la concurrence, Nuno Mendes (prêté avec option d’achat par le Sporting CP) montre quelques qualités à seulement 19 ans mais affiche également certaines lacunes en défense. Pour rappel, Juan Bernat n’est pas présent dans la liste de Ligue des champions du PSG et pourra de nouveau être intégré à partir de janvier.

Alors selon vous, Juan Bernat doit progressivement retrouver une place de titulaire dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Le coach parisien doit-il le mettre en concurrence avec Nuno Mendes à ce poste ? N’hésitez pas, en toute bienveillance, à débattre dans les commentaires !