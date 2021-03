Un an sans ferveur au Parc des Princes, c’est long, très long, et cela se poursuit à cause de la crise sanitaire. Michel Montana, la voix officielle du Parc des Princes depuis 1998, continue d’animer comme il le peut les matches du PSG à domicile, même s’il a le sentiment d’être à “un match amateur du dimanche après-midi”. C’est ce qu’il a confié au Parisien. “Le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est frustration. Que ça ne réponde pas. Sans les supporters, un match n’est pas un match… Vous me manquez terriblement, et j’ai hâte que vous reveniez. Quand j’annonce un but je pense à vous… On ne peut pas se lancer dans des enflammades. J’essaie de m’adapter. Je pense à ceux qui regardent devant leur télé. C’est un petit lien.”