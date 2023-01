Warren Zaïre-Emery devrait avoir plus de temps de jeu en deuxième partie de saison

Titulaire hier soir lors de la victoire du PSG contre Châteauroux en 32es de finale de Coupe de France (1-3), Warren Zaïre-Emery a été l’un des meilleurs parisiens sur la pelouse de Gaston Petit. À seulement 16 ans, il impressionne beaucoup de monde.

Le PSG possède un très bon centre de formation. La pépite qui se dégage ces dernières semaines se nomme Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain de 16 ans joue avec l’équipe U19 des Rouge & Bleu et a déjà fait sept apparitions avec l’équipe professionnelle, dont une titularisation hier qui fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire à débuter un match avec le PSG. Contre le club de National, « il a joué avec la maturité qui le caractérise depuis tout petit et une aisance technique bluffante pour un joueur de son âge« , souligne Le Parisien. Le quotidien francilien explique aussi que le PSG « a bien conscience d’avoir un crack dans les mains. Un diamant à polir qui avait bluffé ses partenaires dès ses premiers pas dans le groupe pro. »

Pas de prêt cet hiver

En deuxième partie de saison, le titi parisien devrait avoir plus de temps de jeu. Le PSG « compte bien lui offrir » un temps de jeu plus conséquent, « désireux de valoriser ses jeunes du centre de formation. » Le Parisien explique que les dirigeants parisiens avaient catégoriquement refusé de prêter Warren Zaïre-Emery l’été dernier à Lens. Ce sera la même chose lors de ce mercato hivernal. « Le PSG a la volonté de continuer à donner sa chance à Zaïre-Emery, ainsi qu’à d’autres titis parisiens. » Le club de la capitale ne compte pas empiler les joueurs au milieu de terrain « ni recruter à ce poste » afin de laisser de la place à « WZE » « et le temps de se développer dans la capitale« , conclut Le Parisien.