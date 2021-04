Moise Kean adore le “chaleureux” vestiaire du PSG

Prêté par Everton, Moise Kean (21 ans) donne grande satisfaction au PSG. L’attaquant international italien, qui a grandi à la Juve et a explosé avec Max Allegri, s’est confié à la Gazzetta dello Sport. Et il exprime son bonheur dans la capitale française. “Je me sens bien à Paris, ils m’ont accueilli à bras ouverts, je ne m’y attendais pas. Ici les gens sont des plus chaleureux avec les coéquipiers, il y a une grande joie, une joie de jouer, on s’amuse. Nous sommes tous jeunes mais très talentueux. Ici, vous ne pouvez qu’apprendre”, se réjouit Moise Kean dans le journal italien. “Mbappé et Neymar? Ce sont les deux attaquants les plus forts qui existent. C’est bien de jouer avec eux. J’ai toujours rêvé d’arriver au sommet, de jouer à un haut niveau.” Comme un poisson dans l’eau, l’attaquant apprécie la méthode Pochettino. “C’est un très bon entraîneur. Il vous fait travailler dur mais il sait pourquoi, il essaie de donner confiance à tout le monde. Et c’est la chose la plus importante, du moins celle que je recherchais. Il ne regarde pas l’âge, seulement les valeurs sur le terrain. Et cela m’a beaucoup aidé à grandir”, explique Moise Kean, toujours dans le flou quant à son proche avenir. Mais on devine aisément qu’il se verrait bien prolonger l’aventure au PSG.