Ancien capitaine du PSG devenu consultant chez France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a voulu exprimer ce matin un “coup de coeur” pour le président du club francilien, Nasser al-Khelaïfi, par rapport à ses positions lors de la tentative de putsch footballistique nommée “Super League”. L’ancien joueur s’est montré dithyrambique au sujet du Qatarien.

“Une fois n’est pas coutume, j’avoue qu’il m’a énormément plu par rapport à la Super League et son opposition. C’est bien pour l’image du PSG. Sur le terrain, on est plutôt pas mal en ce moment. En dehors, c’est très bien d’avoir un président qui réagit ainsi. C’est intelligent. Il pense que la famille avec le corps constitué des supporters est le plus important. Partir avec ces douze clubs n’aurait pas été dans l’esprit sportif. Il est pour le changement à l’UEFA car le modèle peut s’améliorer. Mais avec tout le monde. Le football ne concerne pas que les riches. Je suis très content que le président du PSG soit intervenu comme ça”, a déclaré Eric Rabesandratana sur les ondes ce samedi.