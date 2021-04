Ce samedi la presse (voir ci-dessous) pense que Marco Verratti débutera le Metz-PSG dans l’entrejeu au côté de Leo Paredes dans un 4-2-3-1. Un rôle exigeant pour un joueur de retour après un deuxième Covid plus virulent. L’Italien pourrait jouer un plus haut en électron libre, avec Paredes et Gueye, ou Danilo, ou Herrera derrière lui. Une alternative plus probable pour Mickaël Landreau, ancien gardien de but passé par le PSG, devenu entraîneur et consultant. “Aujourd’hui je ne vois pas Mauricio Pochettino mettre Marco Verratti dans les deux milieux défensifs. Surtout en Ligue des champions. A la récupération il a besoin de plus de coffre, des gens qui font des courses, qui sont capables de récupérer le ballon. Les choix sont dépendants de la santé de Verratti, j’ai envie de dire”, a déclaré Mickaël Landreau lors du Late Football Club de Canal Plus.