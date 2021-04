Monaco dernier qualifié pour les demies, City s’impose

Après les qualifications de Rumilly Vallières, Montpellier et le PSG, une place était encore disponible dans le dernier carré de la Coupe de France, dont le tirage aura lieu dimanche soir à partir de 20h05 dans l’émission Stade 2 sur France 3. Le dernier billet se jouait dans le choc de ces quarts de finale entre Lyon et Monaco. Malgré sa large domination en première période, Lyon n’a pas réussi à se montrer réaliste devant le but, touchant pas moins de trois fois les montants du but de Majecki. En début de seconde période, l’OL va croire ouvrir le score mais le but de Maxwell Cornet est refusé pour un hors-jeu (51e). Dans la foulée, Monaco va obtenir un penalty pour un pied haut en pleine tête de Ballo-Touré de Diomandé. Le défenseur lyonnais est expulsé. Un penalty transformé par Wissam Ben Yedder (0-1, 52e). Après ces deux faits de jeu, le match se tend entre les deux équipes et c’est Monaco qui va prendre le contrôle du match avec un deuxième but de Volland (0-2, 62e). Monaco va ensuite gérer la fin de match tranquillement même si Lyon va se procurer des occasions, dont une franche de la part d’Aouar (76e). Monaco s’impose sur la pelouse du Groupama Stadium et se qualifie donc pour les demi-finales de la Coupe de France.

Ce mercredi soir, l’adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions – Manchester City – jouait aussi. Les Mancuniens affrontaient Aston Villa lors du match en retard de la 32e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont rapidement été menés au score par un but de Macginn dès la première minute (22 secondes). Mais City va rapidement revenir dans le match par l’intermédiaire de Phil Foden (22e) avant de reprendre l’avantage grâce à Rodri à la 40e minute. Manchester City a dominé la première mi-temps même s’il a été réduit à 10 juste avant la pause après un carton rouge de Stones (44e). Les Cityzens va conserver la maîtrise du jeu en seconde période et voir Aston Villa également se retrouver à 10 (57e). Villa va récupérer la maîtrise du ballon pendant quelques minutes avant que Man City ne reprenne le contrôle du ballon et gère tranquillement la fin du match. Avec cette victoire, Manchester City reprend onze points d’avance en tête de la Premier League.