Titulaire en cette fin d’après-midi en quart de finale de la Coupe de France contre Angers (5-0), Angel Di Maria a été l’auteur d’un magnifique coup du foulard décisif sur le deuxième but de Mauro Icardi et le quatrième des Parisiens. Pour PSG TV, El Fideo est revenu sur ce coup de génie. “C’est un mouvement qui commence avec Colin, je joue d’abord avec lui. J’élimine ensuite deux joueurs sur un crochet, et j’ai vu Mauro devant le but. J’avais envie de faire un coup du foulard, et comme je le dis toujours, mon coup du foulard est meilleur que mon pied droit ! C’est pour ça que j’ai décidé de faire ça. Ça s’est bien fini avec un but et c’est ça le plus important.“

Le numéro 11 parisien (noté 7 par la rédaction de CS) qui est ensuite revenu sur cette belle victoire parisienne qui permet au club de poursuivre son aventure en Coupe de France avec une place en demi-finale.

“Nous sommes très heureux, gagner avec une telle différence de but est très important, et ce dernier mois, il y a eu des matches tous les trois jours, et c’est dur d’être à 100% et toujours essayer de marquer des buts. Il y a beaucoup de matches où nous menions 1-0 et nous avons baissé le pied. Il faut penser aux matches qui arrivent, beaucoup de matches à venir. Je pense que nous avons fait une bonne première mi-temps, et à la mi-temps le coach nous a demandé de continuer à mettre de l’intensité. Il fallait continuer à faire les efforts. On est ressortis avec beaucoup d’énergie et on a pu inscrire d’autres buts.“