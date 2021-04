Rabesandratana : “Paris a les armes pour battre City”

La fin de saison 2020-2021 du PSG s’annonce intense et excitante. Encore en lice dans toutes les compétitions, les joueurs de Mauricio Pochettino vont notamment affronter Manchester City en demi-finale de Ligue des champions (28 avril et 4 mai). Un parcours qui a des airs d’épopée après avoir affronté Manchester United (phase de groupes), le FC Barcelone (huitièmes de finale) et le FC Bayern (quarts de finale). Dans Le Parisien, l’ancien capitaine du PSG, Eric Rabesandratana, estime que les Citizens peuvent avoir le profil de jeu idoine pour les Rouge et Bleu. “Paris a les armes pour battre City. La dynamique est bonne après le Barça et le Bayern. Du côté de City, ça tourne pas mal aussi, mais pour moi c’est moins fort que le Bayern. Ce qui ne veut pas dire que la tâche sera facile,” a déclaré l’ancien Parisien au quotidien francilien. “Le PSG face à une équipe de possession ? A la limite, c’est avantageux. Contre Barcelone et Munich, le PSG s’est permis de laisser le ballon à l’adversaire.”