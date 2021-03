Quel onze pour le Barça “tête haute” face au PSG

A 11 heures ce matin, le PSG et le FC Barcelone fouleront les terrains pour une séance d’entraînement déterminante avant le choc européen. Au camp des Loges on observera Neymar, Alessandro Florenzi et Thilo Kehrer, des joueurs incertains. Qu’en sera-t-il chez les Azulgrana ?

Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça, a organisé lundi une séance d’entraînement – sous les yeux du nouveau président Joan Laporta – au cours de laquelle la priorité a été donnée à la gestion individuelle. Un traitement à la carte dans l’espoir d’avoir un maximum de forces vives face au PSG. Le FC Barcelone, battu 4-1 à l’aller, voudra marquer au Parc des Princes, sans encaisser de buts. Il lui faudra donc des défenseurs en capacité de museler les attaquants du PSG. Ce ne sera pas Gérard Piqué (entorse du genou). Alors Ronald Araújo par exemple ? L’axial uruguayen souffre d’une entorse à la cheville gauche. Il sera testé ce matin. Mais Mingueza, Lenglet et Umtiti semblent en passe de débuter si le 3-5-2 est reconduit. Les Azulgrana effectueront un dernier entraînement à huis clos mercredi matin à 11 heures au stade Charléty.

Le onze possible du Barça face au PSG : Ter Stegen – Mingueza, Lenglet, Umtiti – Dest, De Jong, Busquets, J. Alba – Messi (cap.), Dembélé

“Nous irons à Paris la tête haute et il ne faut écarter aucun scénario.” Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone / Source : RAC1

>> Conférence de presse du FC Barcelone : Ronald Koeman et Frenkie de Jong doivent intervenir à 12h45. Ce sera à 13h15 pour le PSG.