Montanier : « J’aurais bien aimé qu’on puisse marquer un but »

Malgré sa lourde défaite contre le PSG (0-3), Toulouse n’a pas démérité ce soir. Le promu a montré un beau visage contre le leader de Ligue 1. Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain, espère que cette rencontre contre les Rouge & Bleu va servir à ses joueurs.

« On a fait de bonnes et de moins bonnes choses. Il y a une différence entre les deux équipes mais les joueurs ont montré du courage et du culot par moments. J’aurais bien aimé qu’on puisse marquer un but, regrette l’entraîneur dans des propos relayés par l’Equipe. On savait qu’on n’allait pas avoir la possession mais on voulait bien utiliser le ballon. Il a manqué un peu de précision, de puissance et de vitesse. Des regrets ? Oui, après le match est long. Mais on concède des buts avant la mi-temps et juste après la reprise. Dès satisfactions ? Oui la mentalité. On a été conquérants, on a réussi à les presser haut. Après on a eu un déchet technique qui nous a pénalisés. Max Dupé a fait un gros match aussi. Il a été impressionnant, il n’a pas eu des ballons faciles à sortir. La MNM ? C’est le très haut niveau. Ça joue très vite et précis. J’espère que ce match va servir à mes joueurs pour s’améliorer. Je l’ai dit à mes joueurs. Ils ont vu ce qu’était le très haut niveau. Maintenant, il va falloir être plus constant.«