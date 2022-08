Dupé : « Ça a été une belle fête, on a montré un beau visage »

Maxime Dupé a réalisé une très belle performance ce soir contre le PSG malgré la défaite de son équipe (0-3). Le gardien de Toulouse a réalisé pas moins de neuf arrêts. Au micro de Canal Plus Foot, ce dernier a salué la performance de son équipe.

« Ça a été une belle fête, on a montré un beau visage mais on a quand même perdu. On peut avoir quelques regrets, je fais beaucoup d’arrêts mais c’est dommage parce qu’en début de match on a deux ou trois situations, dont une que Donnarumma sauve dans un face-à-face qui est mal négocié. Si on arrive à être un peu plus efficace, ça peut changer le match.«