Montpellier / PSG : annoncez votre pronostic

Ce soir à 21 heures (Eurosport 2), le PSG affronte le Montpellier Hérault – au Stade de la Mosson – à l’occasion de la demi-finale de Coupe de France. Après leurs récentes contre-performances, les Rouge et Bleu auront pour objectif de se qualifier pour une 8e finale d’affilée dans la doyenne des compétitions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé d’Alexandre Letellier, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Marco Verratti pour cause de blessure. Presnel Kimpembe et Ander Herrera sont suspendus. Mais l’entraîneur parisien pourra compter sur le retour important de Kylian Mbappé. Alors comment sentez-vous cette demi-finale entre Montpellier et le PSG. Annoncez votre pronostic ici.

Dimanche dernier, le PSG avait concédé le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (1-1) en conclusion de la 36e journée de Ligue 1. Un score annoncé ici par Donnie28, ludal, Polska et ronie75. Félicitations !