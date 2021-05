Montpellier / PSG : les compositions officielles

Encore en course dans deux compétitions, le PSG affronte le Montpellier Hérault ce soir (21h sur Eurosport 2) en demi-finales de Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de nombreux éléments : Alexandre Letellier (doigt), Presnel Kimpembe (suspension), Layvin Kurzawa (cheville), Juan Bernat (reprise), Ander Herrera (suspension) et Marco Verratti (genou). Voici les compositions d’équipes des deux entraîneurs. Pour son retour Kylian Mbappé débutera. Neymar et Di María sont sur le banc. Dans le but parisien, Navas est titulaire. Florenzi, Marquinhos, Diallo et Bakker formeront la défense. Gueye et Paredes sont associés au milieu. Enfin, Sarabia, Rafinha et Mbappé soutiendront Icardi. De son côté, Michel Der Zakarian n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ avec les présences de Mollet, Laborde et Delort.

Feuille de match du MHSC / PSG

Demi-finale de la Coupe de France 2020/2021 | Mercredi 12 mai 2021 à 21 heures au Stade de la Mosson | Diffuseur : Eurosport 2 | Arbitre : Pignard | VAR : Lesage et Guenaou