Rennes / PSG : annoncez votre pronostic

Ce soir (21h sur Canal Plus), le Stade Rennais et le PSG vont clôturer la 36e journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Et avec la victoire du LOSC, les Rouge et Bleu devront impérativement s’imposer afin revenir à un point de la première place. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de quatre joueurs : Alexandre Letellier (doigt), Juan Bernat (reprise personnelle), Marco Verratti (genou) et Kylian Mbappé (suspension). De son côté, Bruno Genesio devra également composer sans quatre éléments : Adrien Truffert (adducteurs), Steven Nzonzi (suspendu), Eduardo Camavinga (suspendu) et Jonas Martin (cheville).

À deux heures du coup d’envoi entre les deux formations, comment sentez-vous ce match ? Annoncez votre pronostic ici. Mardi dernier, le PSG s’était incliné en demi-finale retour de l’UEFA Champions League face à Manchester City (0-2). Un score annoncé ici par Vanya. Félicitations !