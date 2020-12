Demain soir à 21 heures (Canal Plus), le Montpellier Hérault recevra – au Stade de la Mosson – le leader de la Ligue 1, le PSG, à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. Une nouvelle rencontre importante pour les Parisiens avec pour objectif de conserver la tête du classement à l’issue de cette journée. Cinquième du championnat (23 points), le MHSC se trouve à deux points des Rouge et Bleu. Pour cette rencontre, l’entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, a convoqué un groupe de 20 joueurs. Andy Delort (Covid-19) et Joris Chotard (coup de fatigue) sont les seuls absents de ce groupe. Après avoir purgé quatre matches de suspension, Damien Le Tallec fait son retour dans le groupe du MHSC.

Le groupe des 20 joueurs du MHSC