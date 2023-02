Montpellier / PSG : les compositions probables

Après son nul concédé dans les dernières minutes contre Reims (1-1) – au Parc des Princes – dimanche dernier, le PSG retrouve la Ligue 1 ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec le déplacement à Montpellier dans le cadre de la 21e journée. Un match pour lequel Christophe Galtier devra faire sans Neymar ni Marco Verratti.

S’il ne veut pas voir ses concurrents revenir encore plus sur lui, le PSG doit absolument s’imposer ce soir sur la pelouse de la Mosson contre Montpellier. Pour cette rencontre, Christophe Galtier sera privé de Marco Verratti, suspendu, Neymar (fatigue musculaire) ou bien encore Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, blessés. Le Parisien et l’Equipe ne sont pas tout à fait d’accord sur le onze que devrait aligner le coach parisien. Dans les buts, pas de surprise, Gianluigi Donnarumma débutera. Les deux quotidiens ont trois joueurs en commun en défense, Achraf Hakimi, Marquinhos et Nuno Mendes. Pour le quatrième, le Parisien place Sergio Ramos alors que l’Equipe titularise Danilo Pereira. L’international portugais qui est annoncé titulaire dans le quotidien francilien mais au milieu de terrain.

4-3-1-2 ou 4-3-3 ?

Pour Le Parisien Danilo Pereira est associé à ses compatriotes Renato Sanches et Vitinha dans un milieu à trois. Pour le quotidien sportif, le milieu à trois serait composé de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz. Dans le quotidien francilien, on parle d’un 4-3-1-2 avec un Lionel Messi en soutien du duo d’attaque Kylian Mbappé-Hugo Ekitike. L’Equipe place le même trio en attaque mais penche plus pour un 4-3-3. Du côté de Montpellier, on devrait avoir un 5-3-2 avec une hésitation sur l’un des membres du milieu de terrain. Chotard et Leroy se disputeraient une place dans le onze.

Les compositions probables de Montpellier / PSG

La composition probable de Montpellier : Lecomte – Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Chotard (ou Leroy), Ferri, Savanier (c) – Germain, Mavididi

