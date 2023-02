Les supporters du PSG en nombre à la Mosson

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace à la Mosson pour y défier Montpellier dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu pourront compter sur le soutien d’un grand nombre de supporters.

Après sa défaite contre Rennes (1-0) et son match nul concédé dans les dernières secondes contre le Stade de Reims dimanche dernier (1-1), le PSG doit retrouver le goût de la victoire contre Montpellier, 14e de Ligue 1, ce soir. Avec cette mauvaise passe, les Rouge & Bleu ont vu Lens revenir à trois points et Marseille, cinq points. Pour ce déplacement à la Mosson, pour lequel Christophe Galtier sera privé de Neymar (fatigue musculaire), Marco Verratti (suspension), Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele blessés, le PSG pourra compter sur le soutien de ses supporters.

150 Ultras

Comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, 500 supporters des Rouge & Bleu sont attendus dans le parcage visiteur de la Mosson pour venir encourager leurs joueurs. Parmi ces 500 supporters, il y aura 150 Ultras. Comme d’habitude, ces derniers devront mettre une très belle ambiance dans la tribune réservée aux fans du PSG.