PSG : Hugo Ekitike lancé sur de bons rails ?

Pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé face au SCO d’Angers sur le score de 2 buts à 0. Au Parc des Princes, le nom d’Hugo Ekitike a raisonné de mercredi soir. En effet, le numéro 44 Rouge & Bleu a fait trembler les filets dès la 5e minute, parfaitement servi par Nordi Mukiele.

Hugo Ekitike a disputé son seizième match en Rouge & Bleu et son quatrième de rang depuis la fin de la Coupe du Monde. Une période durant laquelle l’ancien du Stade de Reims grappille la moindre minute de jeu, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il parvient à les bonifier. En effet, en trois rencontres sur l’année civile 2023, l’attaquant de 20 ans a inscrit trois buts (face au RC Lens, Châteauroux et Angers). S’il sera compliqué pour lui d’enchaîner avec le retour de la MNM, sur cette période qui lui a été promise, Ekitike a su montrer de quoi il était capable, et bonifier son tableau de statistiques pour sa première saison en Rouge & Bleu. En championnat, derrière le trio d’attaque, il est désormais le meilleur buteur avec un total de 3 buts à égalité avec Achraf Hakimi. Si le bilan peut paraître léger, il est à mettre en relief avec les minces 449 minutes jouées en Ligue 1 Uber Eats depuis le début de la saison. A noter qu’il compte également deux passes décisives en championnat. Hier soir, contre le SCO d’Angers, la performance collective du Paris Saint-Germain était bien maigre face au dernier au classement. Malgré cela, Hugo Ekitike a tiré son épingle du jeu, comme le montre les notes obtenues dans la presse : Le Parisien 7, L’Equipe 7, Canal Supporters 6,5. Avec Leo Messi et Nordi Mukiele, le numéro 44 du PSG a été le meilleur joueur de la partie.

Pour la première fois de la saison, Hugo Ekitike a disputé 80 minutes face aux Scoïstes. Son record personnel en Rouge & Bleu, mais qui colle parfaitement à la confiance que lui accorde Christophe Galtier en cette période post Coupe du Monde. Durant la rencontre, l’ancien rémois a su être un point d’appuie de qualité comme peuvent le démontrer deux faits : sa position sur la pelouse, mais également son nombre de ballons touchés (38).

Heatmap d’Hugo Ekitike face à Angers – 11/01/2023 (Image : SofaScore)

S’il peut paraître faible, ce chiffre de ballons touchés s’explique en partie par ce rôle qu’il a endossé ce mercredi soir au Parc des Princes. Hugo Ekitike a moins dézoné que lors de ses dernières sorties, a été moins participatif dans le jeu (malgré le besoin criant dans l’entrejeu), mais s’est montré, cependant, plus pesant sur la défense adverse, notamment grâce à ses déplacements. Il est également le Parisien qui a le plus tiré aux buts (2 frappes, 2 cadrées) avec Leo Messi et Nordi Mukiele. Un chiffre, relevé par le compte Twitter @ParisStats, a souligné quand on sait que le PSG, au total, a tiré 9 fois, son plus faible total de la saison, à égalité avec la rencontre face à Auxerre (13/11 ; victoire 5-0). En plus de ses performances sur le terrain, Hugo Ekitike fait preuve d’une confiance implacable, en témoigne sa déclaration au micro de Canal + après la rencontre : « Je joue, j’ai de la confiance, je marque et j’enchaîne. Il faut que je continue comme ça, je suis surtout content qu’il y ait la victoire au bout et qu’on efface un peu le match de Lens. On a fait le match qu’il fallait, on prend les trois points, vraiment satisfait de la victoire« . Il est un élément plutôt discret dans le groupe, mais n’hésite pas à échanger avec ses coéquipiers, comme lorsque qu’il glisse des consignes à Nordi Mukiele durant les temps d’arrêts ce match face à Angers. Apprécié du vestiaire, l’attaquant de 20 ans a été chaleureusement félicité pour son but et son match lors de sa sortie par Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento. Cette période pourrait bénéficier à Hugo Ekitike afin de se mettre sur les bons rails et enfin lancer son aventure en Rouge & Bleu.