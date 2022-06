Christophe Galtier devrait être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Et avant-même qu’il soit annoncé officiellement, certains observateurs ont déjà émis des doutes et des interrogations à son égard. Au premier abord, le choix Galtier paraît surprenant mais devient beaucoup plus évident quand on voit la nouvelle politique que le club de la capitale veut adopter. Dans Le Parisien, Stéphane Moulin loue les qualité de l’ancien entraîneur du LOSC et pense que ce dernier a les épaules pour relever le défi parisien.

« Galtier sait faire adhérer des joueurs »

« Si Galtier se fera respecter dans un vestiaire de superstars ? C’est la principale curiosité pour moi. Sur le plan managérial et sportif, évidemment qu’il est prêt. Mais sa réussite va au-delà de lui. On a vu que le discours du président parisien est en train de changer, ils se sont rendu compte que le changement d’entraîneur ne modifie pas tout (…) Il (Galtier) est allé crescendo, se frotter à des joueurs de plus en plus connus ou reconnus. Il franchit une étape supplémentaire dans sa progression (…) Il arrive à équilibrer un vestiaire, à le faire vivre, le tenir et en tirer la quintessence. Il parvient à concerner tout le monde, y compris les joueurs sur lesquels il compte moins. Il sait faire adhérer des joueurs, et j’ai hâte de voir si ça va fonctionner à Paris avec les stars. Sa méthode va être mise à l’épreuve. »