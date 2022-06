Tout est réglé entre le PSG et Nice pour Christophe Galtier

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG dans les prochains jours. Le coach argentin peaufine les derniers détails de son départ avec ses futurs ex-dirigeants. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été avancés (Conte, Motta, Amorim, Conceiçao, Zidane) mais l’heureux élu se nomme Christophe Galtier. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OGC Nice, l’ancien technicien de Lille a trouvé un accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de deux ans plus une année en option. Les deux équipes devaient trouver un accord sur les indemnités que devra payer le PSG pour racheter les deux dernières années de contrat de Galtier.

Une indemnité inférieure aux 10 millions d’euros

Selon les informations de Goal, les discussions pour le rachat des deux dernières années de contrat de Christophe Galtier entre le PSG et Nice – qui duraient depuis deux semaines – ont aboutie ces dernières heures, même s’il reste quelques détails administratifs. Comme annoncé depuis plusieurs jours, l’officialisation de ce mouvement ne sera effectué que lorsque que le PSG aura trouvé un accord avec Mauricio Pochettino et son staff. L’indemnité déboursée par Paris devrait être inférieur au 10 millions d’euros annoncés un peu partout dans la presse. De son côté, Goal Espagne indique que le club de la capitale « aimerait revoir à la baisse l’indemnité versée à Mauricio Pochettino et son staff, tandis que l’Argentin souhaiterait ne pas perdre un centime. » Mais les discussions avancent conclut le média sportif.