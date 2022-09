Le PSG s’est largement imposé contre Nantes ce soir (0-3) dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. À trois jours de la réception de la Juventus en Ligue des Champions, Christophe Galtier a salué la performance de son équipe au micro de Canal Plus Sport 360. Il a également donné des nouvelles de Vitinha.

« C’est d’abord un bon résultat. Je nous ai trouvé très sérieux. Le fait de jouer à 11 contre 10, ça sollicite moins les organismes. Et une fois que le deuxième but a été marqué, évidemment ça sollicite moins les organismes. Cela nous a permis de faire des rotations assez importantes, de changer des joueurs qui avaient été avertis pour rester à 11 contre 10. Kylian et Marco ont beaucoup enchaîné, c’était un bon résultat. C’est bien sur un plan physique, au niveau des organismes qui sont énormément sollicités. Sur les deux matches entre Toulouse et Nantes, on a pu faire ce que l’on souhaitait. Vitinha ? Il a pris un gros coup sur la rotule. Il n’y a pas de torsion, de risque ligamentaire. On verra s’il y a un hématome. Inquiet pour la Juve ? Ça arrive rapidement. On va faire en sorte de bien le rétablir. On va voir ses sensations. Autrement, on fera avec un autre.«