Mukiele : « C’est un match très important pour nous »

Le RB Leipzig est en difficulté depuis le début de la saison. Que ce soit en Bundesliga (3 victoires, 3 défaites et deux nuls) ou en Ligue des Champions (2 défaites). Demain soir (21 heures, Canal Plus et RMC Sport 1), les Allemands affrontent le PSG en C1. À la veille de cette rencontre, Nordi Mukiele s’est présenté en conférence de presse. Le défenseur – passé par la Ligue 1 à Montpellier (2017-2018) – espère revenir du Parc des Princes avec un résultat positif.

« C’est toujours spécial de jouer un match de Ligue des Champions dans son pays d’origine. C’est un match très important pour nous dans un groupe difficile, mais je suis optimiste pour demain et nous voulons décrocher un résultat positif. Il faut respecter chaque équipe. Même si nous ne sommes pas au top de notre forme quand on regarde nos derniers résultats, c’est à nous de nous préparer, de mener à bien le plan et de prendre des points importants de Paris.«