Focus sur le début de saison du RB Leipzig

Ce mardi à 21h (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG et le RB Leipzig s’affronteront – au Parc des Princes – pour la 3e journée du groupe A de Ligue des champions. Premier avec 4 unités, le club de la capitale voudra conserver sa place de leader tandis que le RB Leipzig cherchera à glaner ses premiers points dans cette phase de poules. Mais, le club allemand connaît un début de saison 2021-2022 très compliqué.

Un début de Bundesliga décevant

Habitué à jouer les premier rôles en Bundesliga, le RB Leipzig vit un début d’exercice complexe. Après 8 journées, le club appartenant au groupe Red Bull est actuellement englué dans le ventre mou du classement (8e avec 11 pts), soit à cinq unités des places qualificatives pour la Ligue des champions. Surtout, l’équipe allemande souffre dans le secteur défensif comme l’a regretté son entraîneur – Jesse Marsch – après le match nul face à Fribourg (1-1) ce samedi. « Un point c’est correct, mais je ne suis pas content de notre deuxième période. Nous ne sommes pas assez efficaces dans les trente derniers mètres, et nous faisons trop d’erreurs dans notre propre trente mètres (…) C’est trop facile de marquer contre nous. » En effet, le RB Leipzig a déjà encaissé 8 buts cette saison en championnat, soit 1 but par match.

Si offensivement, le RasenBallsport Leipzig continue de marquer avec 16 buts (2 buts par match), ses principaux résultats ont été obtenus face à des équipes « abordables » telles que Stuttgart (4-0), le Hertha Berlin (6-0) et VfL Bochum (3-0). Car dans les confrontations face aux plus grosses écuries, le 2e de la dernière édition de Bundesliga rencontre plus de difficultés comme face à Fribourg (4e) ce week-end ou encore le Bayern Munich (1-4) et Wolfsbourg (0-1).

Les résultats du Leipzig en Bundesliga

Mayence / Leipzig (1-0)

Leipzig / Suttgart (4-0)

Wolfsbourg / Leipzig (1-0)

Leipzig / Bayern Munich (1-4)

Cologne /Leipzig (1-1)

Leipzig / Hertha (6-0)

Leipzig / Bochum (3-0)

Fribourg / Leipzig (1-1)

Une double confrontation ultra-importante face au PSG

Dernier du groupe A avec 0 point et deux défaites, le RB Leipzig affrontera à deux reprises le PSG (19 octobre et 3 novembre) et jouera donc sa qualification pour la suite de la compétition face au club de la capitale. Si l’équipe allemande est portée vers l’offensive, sa fébrilité défensive a coûté cher depuis le début de la campagne européenne. En effet, les joueurs de Jesse Marsch ont subi une défaite spectaculaire face à Manchester City (3-6) avant de connaître la même désillusion face à une équipe de Bruges joueuse (2-1). Comme souvent, le club de Bundesliga trouve des solutions offensivement mais peine dans la finition (9 tirs contre City pour 3 cadrés / 13 tirs face à Bruges dont 4 cadrés). De plus, elle concède de nombreuses situations (17 tirs pour City / 7 tirs contre Bruges).

Face aux Rouge & Bleu, le RB Leipzig sera dans l’obligation de ramener au minimum un point afin de garder une chance de voir les 8es de finale de Ligue des champions au printemps prochain. En face, les joueurs de Mauricio Pochettino auront une très bonne chance de valider leur ticket pour la suite de la compétition lors de cette double confrontation face à l’actuel 8e de Bundesliga.

Stats City / Leipzig

Stats Leipzig / Bruges

Le joueur à surveiller : Christopher Nkunku

Malgré un début de saison décevant, un homme surnage dans cet effectif : Christopher Nkunku. Depuis l’arrivée de Jesse Marsch en début de saison, le joueur formé au PSG évolue dans une position d’ailier droit. Et le joueur de 23 ans est l’homme fort de ce début de saison avec 9 buts et 4 passes décisives en 11 matches toutes compétitions. Surtout, le Titi cache pour l’instant la faiblesse offensive de ses partenaires en attaque : Emil Forsberg (3 buts), Yussuf Poulsen (1 but), André Silva (2 buts) et Dominik Szoboszlai (3 buts). Mais pour son retour au Parc des Princes, le Français – meilleur buteur et passeur de son équipe – espère un bon résultat face aux Rouge & Bleu. « Après nos deux défaites, il est extrêmement important pour nous d’obtenir un bon résultat à Paris. Bien sûr, c’est une super équipe, mais nous ne devons pas nous rabaisser. On a une chance à Paris !«

Alors, comment sentez-vous cette rencontre face au RB Leipzig en Ligue des champions ce mardi ? Partagez vos avis dans les commentaires.