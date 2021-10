Mukiele : « On ne mérite pas de perdre »

Leipzig a livré un très bon match sur la pelouse du Parc des Princes ce soir. Mais malheureusement pour les Allemands, le PSG s’est imposé (3-2). Une victoire qui compromet grandement les chances de qualification de Leipzig en huitième de finale de la Ligue des Champions. Deuxième buteur du RBL, Nordi Mukiele a tenu à saluer la performance de son équipe malgré le revers.

« Sincèrement, je trouve que c’est sévère (le penalty sur Mbappé, ndlr). Je pense qu’il se laisse un peu tomber. On ne va pas se focaliser là-dessus. On a fait un bon match, je suis fier de ce qu’on a fait. On ne mérite pas de perdre, confesse le défenseur au micro de RMC Sport 1. Il y a des situations qu’on aurait pu mieux jouer. Ils ont eu trois grosses occasions et ils les ont mises au fond. C’est dommage. Mais il y a beaucoup de points positifs. On a manqué un peu de chance, de justesse technique. C’est un début de saison compliqué. Mais on va essayer de remonter. Il faut repartir la tête haute.«