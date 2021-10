Mbappé : « Tous les matches de Champions League sont difficiles »

Le PSG s’est une nouvelle fois imposé dans la douleur ce soir contre Leipzig (3-2) dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Grâce à ce succès, les Rouge & Bleu reprenne la première place de son groupe avec un point d’avance. L’homme du match, une nouvelle Kylian Mbappé.

« C’était un match difficile. Tous les matches de Ligue des Champions sont difficiles. À domicile, devant notre public, on gagne, on prend la tête du groupe ce qu’il faut retenir. Ce n’est pas un mauvais match, il y a eu des bonnes choses, défend Mbappé au micro de Canal Plus. Il y a eu d’autre moins bonne chose. Quand on joue des bonnes équipes, il y a des choses un peu moins bien.«