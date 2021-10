Hakimi : « Cette équipe n’abandonne pas, on travaille dur »

Le PSG s’est imposé dans la douleur face à Leipzig ce soir (3-2) pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Achraf Hakimi, moins bon ce soir (noté 4,5 par la rédaction de CS), a tenu à saluer le caractère de son équipe qui n’abdique jamais même quand elle est menée.

« C’est la Champions League, c’était un match de Champions League. On a plutôt bien joué et ce sont aussi des grands joueurs et une grande équipe, assure le latéral droit pour PSG TV. On a mis beaucoup de buts mais on est contents des trois points. Cette équipe n’abandonne pas, on travaille dur, c’est un aspect de notre caractère, quand on perd on se bat jusqu’à la fin pour pouvoir gagner les trois points et aujourd’hui ça s’est encore passé. On travaille sur ça et je suis très content comme je l’ai dit.«