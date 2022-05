Nasser al-Khelaïfi n’a pas évoqué l’avenir de Mbappé à l’ECA

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Kylian Mbappé tient en haleine les supporters du PSG, ceux du Real Madrid mais également la presse du monde entier. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, il n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Il se jouera très certainement entre le PSG et le Real Madrid. Hier soir, une rumeur venue d’Espagne expliquait que Nasser al-Khelaïfi aurait parlé de l’avenir de son attaquant, en expliquant qu’il allait prolonger, avec certains dirigeants en marge de la réunion de l’association européenne des clubs (ECA).

Une information démentie par les proches du président du PSG pour RMC Sport. Les discussions autour de cette réunion étaient liées à l’ordre du jour. Il n’y a eu aucune parole sur l’avenir de Kylian Mbappé. Lors de son discours d’introduction du comité exécutif, Nasser al-Khelaïfi s’est réjoui du nouveau fair-play financier mis en place par l’UEFA. « Nous y avons travaillé très fort au cours de la dernière année, trouvant les bons équilibres, compromis et positions collectives. C’était une étape très importante. Premièrement, parce que les réglementations traitent directement des défis financiers les plus pressants pour les clubs. Deuxièmement, parce que les nouvelles règles sont – encore une fois – le résultat d’une collaboration authentique et étroite entre l’ECA et l’UEFA.«