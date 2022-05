Le PSG Handball entame une semaine décisive dans sa saison 2021-2022. Après avoir remporté le championnat le week-end dernier, les Rouge & Bleu peuvent encore rêver d’un triplé. Mais pour cela, le club de la capitale devra venir à bout de Kiel en quarts de finale de Ligue des champions (11 et 19 mai) et battre Toulouse en demi-finale de Coupe de France (14 mai). Et dès ce soir, le PSG Handball recevra – au Stade Pierre de Courbertin – le club allemand qui est vu comme l’un des favoris de l’EHF Champions League. À cette occasion, le gardien du PSG – Vincent Gérard – a évoqué cette fin de saison excitante pour le club parisien, dans un entretien au site officiel du club.

Le sprint final

« Pour moi le sprint final a commencé contre Montpellier en Coupe de France (41-24). C’est à partir de ce moment-là qu’on jouait les matches décisifs. Il n’y aura plus que des rencontres difficiles où perdre est rédhibitoire. C’est la partie excitante de la saison et c’est là où on voulait être. A nous de faire le boulot ! »

Ses souvenirs de la double confrontation face à Kiel la saison passée

« C’étaient deux matches de haut niveau. Il n’y avait pas de supporter à Kiel et nous, on en avait un peu chez nous. C’était un grand souvenir, car c’était la première fois depuis six mois qu’ils revenaient dans les stades. Cette fois-ci, on jouera le match retour chez eux, dans une salle pleine. Ce sera aussi le cas chez nous ! En tout cas, on l’espère. C’est un match plaisant à jouer contre une grande équipe et des grands joueurs et on espère tirer notre épingle du jeu. »

La présence des supporters à Coubertin

« J’espère que le public sera du début à la fin acquis à notre cause. Il n’y a pas les places de Kiel, mais la salle peut être un vrai chaudron avec sa configuration. Donc j’espère que les gens viendront et qu’ils seront autant motivés que nous. »