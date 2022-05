Kylian Mbappé fait la UNE des quotidiens sportifs madrilènes

Le déplacement de Kylian Mbappé à Madrid hier fait évidemment les gros titres dans la presse sportive madrilène. AS et Marca ont mis la même photo en UNE, celle où il est dans un ascenseur avec Achraf Hakimi. Le premier cité explique le déroulement souhaité par le Real Madrid en cas de signature de l’attaquant du PSG.

Si Kylian Mbappé doit rejoindre le Real Madrid, ce ne sera pas avant le mois de juillet. Etant encore sous contrat jusqu’au 30 juin avec le PSG, ce dernier ne le libèrera pas plus tôt. En plus de ça, l’international français aura plusieurs échéances avec les Rouge & Bleu mais également les quatre matches de Ligue des Nations avec les Bleus. Le quotidien sportif madrilène explique aussi que le mois de juin de la Maison Blanche sera consacré à la négociation pour prolonger certains mais également préparer les départs de joueurs indésirables. Après les quatre matches avec la France, Mbappé profitera de quelques semaines de vacances. AS indique aussi que si arrivée il y a, sa présentation n’aura pas lieu avant la tournée de présaison aux États-Unis qui prendra fin le 23 juillet. Tournée à laquelle Mbappé pourrait participer. Le quotidien conclut en insistant sur « sur l’état d’esprit tranquille du Real et assure que l’engagement est ferme entre les deux parties.«